Geologe Peter Tallman blickt in den alten Kamin von Anton Stander, den wohl erfolgreichsten Goldschürfer im großen Goldrausch. Stander baute von seinem Vermögen ein Luxushotel in Seattle. Das aber verlor er bei der Scheidung an seine Frau, die er hier am Klondike kennen gelernt hatte. Er starb später verarmt.

Bild: Thomas Stölzel für WirtschaftsWoche