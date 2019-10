Immobiliensektor „unterschätzt“ Risiken: Wall-Street-Investoren spekulieren mit dem Klimawandel

Die Lücken sind offensichtlich: Laut Analysehaus CoreLogic waren etwa 70 Prozent aller Schäden an Häusern, die während der Überschwemmungen von Harvey überflutet wurden, nicht durch eine Versicherung abgedeckt. Die Regierung bietet die meisten Hochwasserschutz-Versicherungen in den Vereinigten Staaten an. Die Lücken bedeuten, dass das Risiko nicht angemessen bewertet wird. Die Kosten für eine durchschnittliche Versicherung in der risikoarmen Green Bay (Wisconsin) sind dreimal so hoch wie in Gulfport (Mississippi), einer vom Hurrikan Katrina verwüsteten Stadt, betont Burt.