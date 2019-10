La France formidable Fonds-Investments in Frankreich lohnen sich jetzt – und zwar diese

Die Regierung Macron will trotz der Proteste der Gelbwesten an ihrem Umstrukturierungsprogramm festhalten: Die Verringerung der vergleichsweise hohen Leistungen für Arbeitslose und die Kürzung der Renten. Wobei sich erst noch zeigen muss, in welchem Maße die Einschränkungen in der Realität Einzug halten werden. Besonders bei der Rente verstehen die Franzosen in der Regel keinen Spaß, Macron muss mit heftigem Widerstand rechnen.