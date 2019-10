Large Cap Fonds: Warum Anleger auf die Dickhäuter der Börse setzen sollten

Der größte Vorteil von Large Caps besteht darin, dass sich solch große Unternehmen sich als besonders widerstandsfähig erweisen. Selbst Turbulenzen auf den Märkten oder schwere Wirtschaftskrisen können ihnen nicht wirklich etwas anhaben. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes „too big to fail“ („zu groß um abzustürzen“). Die Börsenschwergewichte haben oft ausreichend Reserven, um sich anzupassen und finden leichter Geldgeber und Investoren. Und wenn ein solcher Konzern ernsthaft in Schwierigkeiten gerät, würden staatliche Stellen zumindest erhebliche Anstrengungen zur Rettung in die Wege leiten. Die meisten Großunternehmen kommen aber kaum in eine solche Lage, denn allein wegen ihrer schieren Größe können sie selbst größere Verluste und Schwächephasen relativ unbeschadet überstehen.