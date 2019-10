Rentenmarkt mit Niedrigzins Diese fünf Punkte machen Anleihen problematisch

Eine Aktienanleihe wird nur dann komplett zurückgezahlt, wenn die zugrundeliegende Aktie am Ende der Laufzeit ein bestimmtes Kursniveau erreicht. Ein Engagement in Aktienanleihen hängt also nicht vom allgemeinen Zinsniveau ab, sondern von der Börse. Laufen die Kurse hier nicht so wie erwartet, müssen Anleger zur Fälligkeit automatisch für Verluste geradestehen.



Immerhin gibt es dabei zwei Vorteile: Erstens ist der Kupon einer Aktienanleihe in der Regel deutlich höher als der Kupon einer vergleichbaren Unternehmensanleihe; und zweitens erhalten die Anleger im schlimmsten Fall bei der Tilgung eine bestimmte Anzahl von Basisaktien zum dann niedrigeren Kurs. Wer in begrenztem Umfang Aktienanleihen als Ergänzung von Anleihen einsetzt, sollte sich also nur Anleihen auf Unternehmen aussuchen, dessen Aktien er notfalls gern im Depot hätte.