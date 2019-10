Rentenmarkt mit Niedrigzins Diese fünf Punkte machen Anleihen problematisch

Anleihen und festverzinsliche Papiere sind seit Jahrzehnten ein Kernbestandteil für strategisches Anlegen und Vermögensbildung. Durch den dramatischen Zinsrückgang der vergangenen Jahre wurde dieser Grundsatz jedoch ausgehebelt. Noch werden die meisten Depots von alten, vor vielen Jahren gekauften Anleihen gestützt, die Sicherheit mit guten Kupons, also guter Verzinsung kombinieren. Doch der Anteil dieser bewährten Papiere in den Portfolios schwindet; gleichwertiger Ersatz ist nicht in Sicht. Wer heute Geld in Anleihen stecken will, steht vor zahlreichen Problemen. Hier die fünf wichtigsten: