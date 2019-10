Rezession erreicht die Börse: Anleger sollten sich warm anziehen

Skeptischer ist Philippe Waechter, Chefvolkswirt des französischen Investmenthauses Ostrum. Nach seiner Einschätzung dürften die neuesten Zahlen deutscher Unternehmen „die Gefahr einer Rezession in Europa widerspiegeln“. Schon die Umfragen bei Konzernen in Deutschland im Sommer und September hätten dies angedeutet. Für Deutschland wurden zuletzt reihenweise die Prognosen für das Wachstum zurückgenommen. „In der Eurozone ist die konjunkturelle Ausgangslage eindeutig – die Wirtschaft befindet sich in einem mehr als schwierigem Fahrwasser“, so Sebastian Sachs, Renten- und Devisenstratege beim Bankhaus Metzler in Frankfurt.