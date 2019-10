Riedls Dax-Radar Die Chance auf neue Kaufsignale im Dax steigt

Auch unter Anlegern wächst die Hoffnung, der Rezession zu entkommen. Das zeigt sich an den Zinsmärkten. In den USA sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zweimal bis auf 1,50 Prozent gesunken, haben sich danach aber wieder erholt. Eine Zinswende nach oben ist das noch nicht. Dennoch könnten die US-Renditen in den nächsten Wochen erst einmal zwischen dem bisherigen Tief um 1,50 Prozent und dem September-Hoch bei 1,90 Prozent pendeln.