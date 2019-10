Solides Mischdepot im Eigenbau Die Anti-Niedrigzins-Strategie für Privatanleger

Den Mischdepot-Ansatz können Sparer sowohl zur einmaligen Geldanlage als auch zum regelmäßigen Sparen nutzen. Gut und kostengünstig umsetzen lässt er sich mit Indexfonds (ETFs). Sie bilden die Wertentwicklung eines bestimmten Index ab. Weil hier kein Fondsmanager vermeintlich besonders aussichtsreiche Wertpapiere auswählt – was eben in der Praxis selten dauerhaft Erfolg bringt –, sind die laufenden Kosten mit oft unter 0,5 Prozent niedrig. Um den Weltaktienindex abzubilden, eignet sich zum Beispiel ein ETF von iShares (ISIN: IE00B4L5Y983). Er investiert in die Aktien des MSCI World, der die führenden Industrieländer abbildet. Eine Alternative wäre ein ETF von Xtrackers (LU0274208692). Dieser bildet nur die Wertentwicklung des MSCI World ab, kauft aber nicht direkt die enthaltenen Aktien. Hierfür werden komplexe Finanzprodukte (Swaps) genutzt. Um die Anlageklassen Anleihen abzubilden, bietet sich zum Beispiel der iShares-ETF mit der ISIN IE0032523478 an.