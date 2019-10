Tagesgeld, Gold, Aktien, Lebensversicherung, Riester Wie viel Steuer zahle ich auf was?

So sollten Anleger etwa darauf achten, den Pauschbetrag von 801 Euro jedes Jahr auszuschöpfen. Rein steuerlich ist es deutlich attraktiver, in zwei einzelnen Jahren Wertpapiere mit jeweils 800 Euro Gewinn zu verkaufen, als nach zwei Jahren die Wertpapiere mit insgesamt 1600 Euro Gewinn abzustoßen. Im ersten Fall fiele keine Steuer an, da der Pauschbetrag nicht überschritten würde. Im zweiten Fall müssten 799 Euro versteuert werden, was rund 210 Euro Abgeltungsteuer kosten würde.



Doch in der Praxis fallen längst nicht alle Geldanlagen unter die Abgeltungsteuer. Welche Regeln gelten und wie sie davon bestmöglich profitieren – ein Überblick:



Zinsanlagen (Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch etc.)

Hier greift die Abgeltungsteuer, sobald der Sparerpauschbetrag überschritten wird. Angesichts der bei neuabgeschlossenen Zinsanlagen mickrigen Zinsen, braucht es zur Überschreitung des Pauschbetrags von 801 Euro im Jahr aber schon renditestärkere Anlagen oder entsprechend große Anlagesummen.