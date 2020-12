Anlegeranwalt Klaus Seimetz „Gold macht es Betrügern einfacher“

Worauf muss man beim Goldkauf achten?

Wer sicher in Gold investieren will, sollte das selbst tun und es nicht Dritten überlassen. Anleger sollten also am besten selbst bei einer Bank oder einem zertifizierten Edelmetallhändler das Gold kaufen und es dann auch selbst oder in einem Bankschließfach einlagern. Wer sich auf Firmen verlässt, die Gold für Anleger ankaufen oder einlagern, geht immer ein gewisses Risiko ein. Dieses Risiko sinkt, wenn diese Goldankäufer mit Banken kooperieren. Das Risiko ist am höchsten bei Firmen, die das Gold ohne externe Kontrolle ankaufen und einlagern.



