Anlegerschutz misslungen: Paragraphen nerven Anleger, statt sie zu schützen

Selten sind sich Großbanken, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken so einig wie bei der Verdammung der Regeln zum Anlegerschutz, die seit Anfang Januar 2018 in der Europäischen Union gelten. Laut Andreas Krautscheid, Chef des Bankenverbandes, ist die Wertpapierrichtlinie MiFID II „ein Ärgernis für die Kunden, ein Alptraum die Kreditinstitute und Berater und erweist dem Anlegerschutz und der Wertpapierkultur in Deutschland einen Bärendienst.“ Das geht aus einer von Banken und Sparkassen beauftragten Umfrage bei rund 3000 Kunden von 153 Banken hervor, die heute in Frankfurt vorgestellt wurde.