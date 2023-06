Anleihe-ETFs und Rentenfonds Neun Prozent Rendite: Top oder Täuschung?

Viertens: In Stresssituationen ist der Anleihehandel häufig gestört. Dann fallen die Kurse von ETFs mitunter stärker als die der Anleihen im Depot. Bei Rentenfonds spiegelt der Kurs den Kurs der im Depot enthaltenen Wertpapiere wider.



Lesen Sie auch: Wie ein Experte den Hochzins-Anleihenmarkt einschätzt.



Fünftens: Wer Anleiheportfolios kauft, um sichere Erträge zu erzielen, muss berücksichtigen, dass die Anleihen in den Fonds oder ETFs sehr unterschiedlich auf Zinsänderungen reagieren und deshalb zwischenzeitliche Kursverluste hoch sein können. Es gibt ETFs, die sich nur auf eine bestimmte Laufzeit beziehen. Manche wählen Anleihen, die in spätestens drei Jahren zurückgezahlt werden. Diese Zeiträume sind erkennbar an Namenszusätzen wie 1-3yr oder 15-20 yr. „Yr“ steht für das englische „year“, also Jahr. Je länger die Laufzeit und die Zinssensitivität (Duration) eines Anleiheportfolios sind, desto höher sind die Kursschwankungen.