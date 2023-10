Anleihemärkte Warum die Renditen von Staatsanleihen steigen

Der Goldpreis hat zuletzt deutlich angezogen. In Dollar gerechnet stieg er auf Wochensicht um mehr als vier Prozent. Das spiegelt das Sicherheitsbedürfnis der Investoren. Ebenfalls deutlich geklettert sind die Renditen vieler Staatsanleihen. Bei Zinspapieren sind steigende Renditen allerdings eine Folge fallender Kurse. Weil deren Zinszahlung jedes Jahr fix ist, muss der Kurs sinken, damit unterm Strich eine höhere Rendite für neu einsteigende Käufer herauskommt. Staatsanleihen, die neben Gold als klassischer „sicherer Hafen“ gelten, verlieren jetzt also an Wert, trotz der Unsicherheit an den Märkten.