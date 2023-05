Anleihen, Tages- und Festgeld Nach EZB-Entscheid: Wie Sparer von der Zinswende profitieren

Nachdem Anleihen jahrelang in der Bedeutungslosigkeit verschwunden waren, haben sie vergangenes Jahr ihr Comeback gefeiert. Hier können Sparer nochmal höhere Erträge erzielen als bei Tages- und Festgeld, und das ebenfalls mit sehr überschaubarem Risiko. Eine deutsche Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit rentiert nun mit fast 2,3 Prozent, US-Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit bringen über 3,4 Prozent. Noch mehr ist mit Unternehmensanleihen drin. Wer der Porsche Automobil Holding (XS2615940215) zum Beispiel bis 2028 Geld leiht, bekommt einen Zinskupon von 4,5 Prozent.



Anleihen werden an der Börse gehandelt. Ihre Kurse schwanken also. Wenn die Kupons neu ausgegebener Anleihen wegen steigender Leitzinsen nach oben klettern, sinkt der Kurs älterer Papiere. Aber: Wer Anleihen bis zur Endfälligkeit halten will, muss sich von Kursschwankungen nicht verrückt machen lassen. Am Ende wird schließlich der Nennwert zurückgezahlt. Das größte Risiko ist eine Insolvenz des Emittenten – und die ist bei soliden Schuldnern wie Ländern und Unternehmen mit Top-Rating nicht sehr wahrscheinlich.