Anleihen, Tages- und Festgeld Nach EZB-Entscheid: So profitieren Sparer von der Zinswende

Anleger hatten sich den Tag wahrscheinlich dick im Kalender markiert: Am Donnerstag trat EZB-Präsidentin Christine Lagarde einmal mehr an die Öffentlichkeit, um im Kampf gegen die Inflation die nun siebte Zinserhöhung in Folge zu verkünden. Die EZB hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf nun 3,75 Prozent angehoben. Auch beim Einlagenzins packt sie noch eine Schippe drauf: Er liegt nun bei 3,25 Prozent. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed bereits vorgelegt und den Leitzins in den USA um eine Viertelprozentpunkt angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.