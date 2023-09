Ark Innovation ETF Cathie Wood expandiert nach Europa: Erst die Übernahme, dann der Spaß

Auf jeden Fall sind europäische Anleger künftig näher dran und schneller drin in den Ark-Invest-Fonds, wenn diese in Europa zugelassen werden. Dann können sie beobachten oder sogar teilhaben am Erfolg - sollten sich die Fonds nachhaltig aus dem Kurstal herauskämpfen. Ein Anfang ist mit dem Plus in diesem Jahr gemacht. Bis der Höchstkurs von 2021 wieder erreicht wird, kann es dauern. Und Cathie Wood ist schon 67 Jahre alt. Aber: Investorenlegende Warren Buffett ist 93 und immer noch aktiv.



