Attacke auf Kryptobörse 100 Millionen Dollar gestohlen: Binance-Hack erschüttert Kryptosektor

Mit dem Hack bei Binance könnten Kryptowährungen weiter an Vertrauen verlieren. In den vergangenen Monaten mehrten sich die Probleme bei vielen Anbietern, die das Vertrauen in den Sektor ramponierten. Im Mai diesen Jahres zum Beispiel passierte beim Stablecoin TerraUSD das, was bei einem eigentlich wertstabilen Token nicht passieren sollte: Er war nicht mehr exakt einen Dollar wert, sondern befand sich in freiem Fall – ein Hauptgrund für den Krypto-Crash im Frühsommer.