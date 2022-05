Auktion Teure Steine unterm Hammer: Was Käufer für Diamanten hinlegen

Er kam am Mittwoch unter den Hammer: Ein Diamant namens „The Rock“. Der Riesendiamant mit 228 Karat ging für 22 Millionen Franken (etwa 21 Millionen Euro) an einen neuen Besitzer; der unerkannt blieb. Das Auktionshaus Christie's hatte den Wert auf 19 bis 30 Millionen Franken geschätzt, somit wurde The Rock weit unter seinem Spitzenpreis versteigert. Das Juwel von der Größe und Schwere eines Eis hat eine Fassung, damit es als Kette getragen werden kann. Mit seinem Verkaufspreis gehört The Rock sicher nicht zu den günstigsten Diamanten. Allerdings haben Käufer für andere Steine ein Vielfaches gezahlt.

Bild: Christie's