Auktion Whisky-Sammlung für über neun Millionen Euro

Die Sammlung stammt von einem US-amerikanischen Geschäftsmann, der bereits 2014 starb. Er war britischen Medien zufolge regelmäßig mit seinem Privatjet nach Schottland geflogen, um besondere Whisky-Sorten auf Auktionen und in Destillerien zu erwerben.



Der Whisky-Liebhaber hatte sein Hobby etwa 20 Jahre lang betrieben. Seine umfangreiche Sammlung präsentierte er in einem extra dafür gestalteten Raum seines Hauses im US-Bundesstaat Colorado. Er nannte ihn seinen „Pub“. Seine Familie will die Sammlung versteigern lassen.