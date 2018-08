Aus Sicherheitsgründen Sparkassen ändern Ablauf beim Geldabheben

Auch die meisten Banken haben ihre Automaten in den vergangenen Jahren umgestellt, wie sie auf Anfrage der WirtschaftsWoche bestätigen. So müssen Kunden der Deutschen Bank seit Mitte 2015 erst den Betrag eingeben. Die Postbank hat ihr System 2012 umgestellt, die Commerzbank nach eigenen Angaben sogar noch eher. Anna van Dülmen vom Bundesverband deutscher Banken spricht von einem „laufenden Prozess, in dem die Bedienung und Sicherheit der Automaten stetig verbessert werden“.