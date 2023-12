Ausblick: 2024 wird ein Jahr für Gold

Wenn aber nun die Renditen in der Heimat plötzlich attraktiver werden, weil die Bank of Japan wegen guter heimischer Konjunktur, höherer Löhne und steigender Inflationserwartungen von der Steuerung der Zinskurve abrücken muss, dann ist es sehr gut denkbar, dass japanische Investoren viel Geld aus dem Ausland nach Hause tragen und in heimische Aktien und Anleihen packen. Das Geld würde dann an den internationalen Märkten fehlen und könnte dort für starke Preisbewegungen sorgen – solange die Notenbanken dort nicht selbst wieder für Nachfrage sorgen und ihre Regierungen finanzieren. Angesichts des Volumens an Anleihen, die das US-Schatzamt platzieren muss, wird die Fed an einer Rückkehr zur quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE), also zum Kauf von US-Staatsanleihen, kaum vorbeikommen.