Volkswirtschaften werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich weniger verflochten sein. Der Anteil des Handels am globalen BIP hat seinen Höhepunkt vermutlich bereits überschritten – wobei der Rückgang des Handels dadurch beschleunigt wird, dass sich die USA, Europa und China allmählich an gegenseitige Sanktionen, Zölle und Exportkontrollen gewöhnen. Die Spannungen zwischen den USA und China könnten auch eine globale Aufspaltung in inkompatible Finanz-, Handels- und Technologieblöcke zur Folge haben. Doch die Ausprägung der Deglobalisierung für die Weltwirtschaft im kommenden Jahrzehnt hängt weniger davon ab, ob es dazu kommt, sondern eher von den Ursachen.