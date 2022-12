Ausschüttungsverbot „Die Dividendenstrategie ist eine Marathonstrategie“

In den USA gibt es Unternehmen wie Procter & Gamble, die seit den 1920-er Jahren ununterbrochen Dividende bezahlen und jedes Jahr eine Steigerung haben. Procter zahlt seit 132 Jahren Dividende und konnte sie seit 66 Jahren steigern. Wenn die Dividende da mal ausfallen würde, dann ist der Vorstandsvorsitzende seinen Job los. In Europa haben wir dagegen eine Kapitalmarktkultur, die sagt: In guten Zeiten schütten wir gerne viel aus und in schlechten Zeiten zahlen wir keine Dividende. In Europa atmet die Dividendenkultur.



Nehmen staatliche Eingriffe in die Ausschüttungspolitik von Unternehmen insgesamt zu?

Ich befürchte: ja. Anfang der 1980-er Jahre haben wir eine Phase gesehen, wo sich der Staat aus sehr vielen Regulierungsmaßnahmen zurückgezogen hat. Mit der Finanzkrise hat dann eine gewisse Reregulierung begonnen. Durch die Coronapandemie und die Hilfspakete hat der Staat ein gesteigertes Interesse entwickelt, in den Markt einzugreifen. Die Maßnahmen waren sinnvoll, um die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen. Aber dadurch ist das Pendel in Richtung Re-Regulierung umgeschwungen. Das macht mir Sorgen. Ich beobachte diese Entwicklung mit großer Skepsis. Aus meiner Sicht müssten wir die gesunde Mitte finden.