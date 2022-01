Ausverkauf bei Bitcoin und Co. geht weiter Börsianer im Panikmodus: Droht nach dem Kurssturz der nächste Krypto-Winter?

Die Zeit der Krypto-Euphorie ist erst einmal vorbei: Bei Bitcoin und Co. geht der Ausverkauf weiter. In der Nacht zu Samstag setze sich der Kursverfall bei Kryptowährungen fort. Gut 400 Milliarden Dollar an Börsenwert wurden verbrannt. Die Marktkapitalisierung des Krypto-Markts sank auf 1,6 Milliarden Dollar.