Ausverkauf bei Bitcoin und Co. geht weiter Droht nach dem Kurssturz der nächste Krypto-Winter?

Die Zeit der Krypto-Euphorie ist erst einmal vorbei: Bitcoin und Co. haben binnen eines Tages massiv an Wert verloren, wieder einmal. 200 Milliarden Dollar an Börsenwert wurden verbrannt. Allein der Bitcoin, die wichtigste und bekannteste Kryptowährung, verlor zuletzt sieben Prozent und notiert damit bei unter 39.000 Dollar – der niedrigste Wert seit August 2021. Seit Erreichen des bisherigen Rekordhochs im November vergangenen Jahres (68.744 Dollar) hat die Digitalwährung 40 Prozent ihres Werts eingebüßt.