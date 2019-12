Balzli direkt: Der Wohlstand entsteht in der Pampa

Fake News ebneten in Großbritannien den Weg zum Brexit, in Deutschland fallen sie auf den fruchtbaren Boden der Kapitalismuskritik. Von ungefähr kommt das nicht. Nieten in Nadelstreifen verkaufen so lange wertlose Immobilienkredite, bis das Finanzsystem zusammenbricht und vom Steuerzahler gerettet werden muss. Dieselben Nieten kassieren das bis zu 300-Fache eines Arbeitersalärs. Nebenbei heizt ihr brachialer Wachstumsglaube die Erde auf. Oder sie bewundern das menschenverachtende Regime in Peking, weil dort der Bau eines Flughafens keine Realsatire ist, sondern nur vier Jahre dauerte.