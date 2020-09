Hätte übrigens Naina im Januar 2015 in den MSCI-World-Aktienindex investiert, könnte sie sich heute über eine Rendite von mehr als 60 Prozent freuen. Damit ließen sich jede Menge Gedichtbände finanzieren – sogar in 4 Sprachen.



Mehr zum Thema

Ein leicht verständlicher Leitfaden in acht Lektionen für alle, die erstmals in Wertpapiere investieren möchten. Acht Lektionen gebündelt in einem Dossier zum Download: Das Börsen-1x1 für Privatanleger