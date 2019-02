Bank von England Britische Notenbank hält Leitzins vor Brexit bei 0,75 Prozent

07. Februar 2019

Die britische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet vor dem EU-Austritt Großbritanniens nicht angetastet. Der Leitzins bleibe bei 0,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag in London mit.