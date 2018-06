Banken führen Mindestabhebung ein Wenn der Geldautomat nur mehr als 50 Euro auszahlt

In der Tat gibt es längst die Möglichkeit, beim Bezahlen an der Supermarktkasse Bargeld mitzunehmen - in manchen Läden schon ab einem Einkaufswert von zehn Euro. Doch genutzt wird diese Möglichkeit bisher selten: Gerade einmal 4 Prozent der Deutschen heben Bargeld an der Supermarktkasse ab, wie eine repräsentative Umfrage der Nürnberger GfK im Auftrag des Bankenverbandes BdB in diesem Frühjahr ergab. Am Bankschalter versorgen sich 8 Prozent mit frischen Scheinen, 88 Prozent gehen in der Regel an den Geldautomaten. Fast jeder Zweite (45 Prozent) hebt dabei Beträge bis zu 100 Euro ab.