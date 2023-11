Bankgebühren: Wenn der Bundesjustizminister mit den Banken kuschelt

Nun gibt es in der Bundesregierung Signale, diese Situation wieder zu verändern. So hat das von FDP-Politiker Marco Buschmann geführte Bundesjustizministerium laut einem Bericht des Handelsblatts einen Regelungsvorschlag in die Ressortabstimmung gegeben, wonach Fiktionsklauseln künftig wieder zulässig wären. Fiktionsklauseln werden sie genannt, weil sie die tatsächlich nicht vorliegende Zustimmung der Kunden fingieren. Bei der Zustimmungsfiktion kann ein Schweigen wirksam als Zustimmung gedeutet werden.