Bankhaus Scheich Die Krypto-Dealmaker der Frankfurter Staatsanwaltschaft

Für das Bankhaus Scheich ist der Deal mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft insgesamt ein gutes Geschäft. Das Fiatgeld, das durch die Verwertung der Kryptowerte freigesetzt wird, geht natürlich wieder in die Staatskasse. Doch das Bankhaus verdient an den Geschäften, so wie bei anderen Handelsumsätzen auch.



Auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft zeigt sich zufrieden – und plant mit dem Bankhaus Scheich eine langfristige Partnerschaft. Schon bald würden die nächsten Verwertungspakete weitergereicht. Und auch künftig wird es im Kampf gegen kriminelle Krypto-Nutzer wohl genug zu tun geben.



