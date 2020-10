Barren, ETFs, Goldschmuck Goldnachfrage fällt auf das Niveau von 2009 zurück

Gestützt wird der Goldpreis hingegen durch das nach wie vor große Interesse an mit Anlagegold in Form von Barren, Münzen und mit unterlegten börsengehandelten Fonds (ETF). Hier ist die Nachfrage im dritten Quartal mit einem Plus von 21 Prozent sogar deutlich gestiegen, vor allem in Indien und China. Gold-ETFs haben seit Jahresbeginn ihren Goldbestand um über 1000 Tonnen Gold erhöht und halten nun ein Rekordvolumen von 3880 Tonnen. Die Investitionen in Barren und Münzen aus Gold kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 49 Prozent, vor allem in China und Indien kauften die Menschen Gold zu Anlagezwecken. „Wir sehen auch in diesem Quartal, dass Gold für private Anleger als sicherer Hafen gefragt ist, da sich die Menschen weiterhin Stabilität in einem volatilen Markt wünschen“, erklärt Street den Anstieg. Sie erwartet, dass die Nachfrage der Anleger auch weiterhin hoch bleibt, da die niedrigen Zinsen noch lange anhalten werden und auch die geopolitischen Risiken oder die Gefahr von Investmentblasen noch weiter bestehen werden.