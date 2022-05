BCG-Studie Das sind die besten Aktien der Reisebranche

Auch Aktien von Mietwagenanbietern sind für Anleger interessant. Die Unternehmen verdienen sowohl an Geschäftsreisenden als auch an Urlaubern. Spannend sind etwa die Anteilsscheine von Sixt. Ihr Kurs schwächelt zwar seit Jahresbeginn, könnte sich aber in den kommenden Monaten erholen. Lieferkettenprobleme bei Autoherstellern und Zulieferern haben bereits im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Mietwagen in die Höhe getrieben. Für dieses Jahr ist wegen des Ukrainekriegs kaum Entspannung in Sicht.