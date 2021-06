BCG-Vermögensreport 0,0008 Prozent halten 15 Prozent des gesamten Privatvermögens

Das ist ein klares Indiz dafür, dass sich die Gewichte des Wohlstands auf der Welt zugunsten der Schwellenländer verschieben. Bis 2025, so der BCG-Report, wird das Privatvermögen in Asien mit 6,8 Prozent jährlich deutlich schneller wachsen als in Westeuropa mit lediglich drei Prozent. Auch in Nordamerika ist die Prognose mit 4,4 Prozent pro Jahr geringer.



Das weltweite Privatvermögen liegt vor allem in den Händen von Superreichen: 15 Prozent halten rund 60.000 Privatpersonen mit einem Vermögen von 100 Millionen Dollar und mehr. Gemessen an der Weltbevölkerung von knapp 7,9 Milliarden Menschen, entsprechen sie nur 0,0008 Prozent davon. Von diesen Superreichen leben in den USA 20.600 und in China 7800. An dritter Stelle kommt Deutschland mit 2900. Deren Anteil am gesamten deutschen Privatvermögen beträgt sogar 20 Prozent.