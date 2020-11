Bezahlmethoden im Vergleich Was taugt die Sofortüberweisung?

„Aus Kundensicht ist das Bezahlen auf Rechnung sicher“, sagt Kevin Hackl, ein Referent für digitales Banking und Financial Services beim Branchenverband Bitkom. Die Ware sei dann schon da, ohne in finanzielle Vorleistung zu gehen.

Egal ob Händler oder Kunde, jeder bekommt die Ware oder das Geld am liebsten als erstes. Für den Händler sei natürlich Vorkasse immer die sicherste Bezahlmethode, so Föller, für den Kunden aber die Lastschrift. Hackl meint, für den Händler gälte außerdem „Je digitaler das Bezahlmodell ist, desto sicherer ist die Zahlung für den Händler.“



Banken bevorzugen die Überweisungen, bei denen die Daten wie PIN/TAN zwischen der überweisenden Person und der Bank selbst bleiben. „Letztendlich liegt es aber an den persönlichen Präferenzen des Kunden, bei welcher Zahlungsmethode er sich am wohlsten fühlt“, sagt Hackl.