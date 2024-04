BHP und Anglo American: Ein Mega-Deal im Minensektor bahnt sich an

Kupfer scheint nach dem jüngsten Anstieg etwas heißgelaufen zu sein, aber die langfristigen Aussichten sind gut. Das Metall wird für den Ausbau der E-Mobilität benötigt sowie für den Bau von Wind- und Solarparks. Die Nachfrage steigt also weiter. Das Angebot dürfte kaum Schritt halten. So kürzte etwa Anglo American jüngst sein Ziel für die Kupferproduktion 2024 von einer Million auf 730.000 bis 790.000 Tonnen. In den vergangenen Jahren wurde branchenweit zu wenig Geld in die Erschließung neuer Vorkommen investiert, und der Kupfergehalt in bestehenden Minen nimmt ab.