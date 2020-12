Bilanzen: „Gewinnzahlen nicht unkritisch übernehmen“

Hans Hoogervorst, 64, ist seit 2011 Vorsitzender des IASB (International Accounting Standards Board) in London, das die in 140 Ländern angewendeten Bilanzregeln International Financial Report Standards (IFRS) verantwortet. Zuvor war er unter anderem Finanzminister und Gesundheitsminister der Niederlande sowie Vorsitzender der niederländischen Finanzaufsicht Autoriteit Financiële Markten.

Laif

Bild: