Bildung Wie die Gen Z ihr Finanzwissen aus sozialen Medien bezieht

Bitcoins, Aktien und ETFs: Darüber klären sogenannte Finfluencer in den sozialen Medien auf. Für viele Jugendliche der Generation Z sind die Informationen auf Instagram und Co. oft die erste Anlaufstelle, wenn es um Finanzbildung geht. Laut einer Studie der Medienanstalten nutzen rund zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen Social Media als Informationsquelle. Eigentlich trockene Themen wie Altersvorsorge, Steuern und Aktien werden in kurzen Videos interessant verpackt.