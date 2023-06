Binance „Netz der Täuschung“: SEC-Klage bedroht die Mega-Kryptobörse

Deutlicher und schärfer könnte der Ton des SEC-Chef kaum sein. Binance selbst sieht die Anschuldigungen als unbegründet und kündigte prompt an, sich „energetisch zu verteidigen“. Sämtliche von Binance und den Tochterunternehmen verwalteten Gelder seien sicher. An den Märkten verpuffen die Beschwichtigungsversuche allerdings. Der Bitcoin sackte um fünf Prozent ab und notierte am Dienstagvormittag bei gut 25.700 Dollar. Drastischer war der Kursrutsch beim Binance-Coin BNB mit gut acht Prozent.