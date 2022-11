Binance und FTX FTX meldet Insolvenz an: Die Krypto-Kernschmelze vernichtet Milliarden Dollar

Kommt es zu Turbulenzen auf dem Kryptomarkt, stehen sie oft besonders im Fokus: Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die nicht schwanken. Ihr Wert ist an einen Referenzwert gekoppelt, normalerweise ist das der Dollar. Kaufen Nutzer einen dieser Stablecoins, müssen dessen Herausgeber im gleichen Umfang in Dollar investieren beziehungsweise diesen in ihren Büchern haben. So wird sichergestellt, dass der Kurs des jeweiligen Stablecoins immer bei einem Dollar liegt.