Biontech, Bitcoin und Co. Von 10.000 auf 55.000 Euro: Wo es 2021 am meisten Rendite gab

Kryptowährungen unterliegen extremen Kursschwankungen. Dass sie an einem Tag mal zehn Prozent an Wert verlieren, ist keine Seltenheit. Beispiel Bitcoin: Seit seinem bisherigen Rekordhoch von 68.744 Dollar am 10. November verlor der König unter den Digitalwährungen bis zum zwischenzeitlichen Tief am 4. Dezember rund 37 Prozent. Allerdings verzeichnet auch der Bitcoin seit Jahresbeginn ein Plus von 66,2 Prozent.