Bis zu 130 Prozent Rendite Profis kaufen Argentinien-Anleihen – sind die wahnsinnig?

Es hilft nichts, ich muss breiter suchen, brauche das ganze Angebot.



Auf der Anleihen-Startseite der Börse Stuttgart springen mir gleich zwei grüne Ziffern entgegen, die darauf hinweisen, was mich erwartet: Tagesgewinner ist eine Argentinien-Anleihe mit 7,99 Prozent Plus. Der Kurs ist trotzdem nur bei 12,16 Prozent – das Papier ist eine D-Mark-Anleihe von 1997. Die sollte 2009 zurückgezahlt werden. Wurde sie aber nicht.



Zweitbestes Papier mit 5,52 Prozent Tagesgewinn ist eine Dollaranleihe der Provinz Buenos Aires von 2019, rückzahlbar in 2021, notiert bei 54 Prozent. Wenn sie zurückgezahlt wird, hätte ich insgesamt 94 Prozent Rendite eingefahren. Aber Pech gehabt – auch die gibt es erst ab 100.000 Euro. Die Stuttgarter Börse listet insgesamt 13 Anleihen von Buenos Aires auf, darunter eine gar nicht so billige von der argentinischen Hauptstadt.