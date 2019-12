Bis zu 130 Prozent Rendite Profis kaufen Argentinien-Anleihen – sind die wahnsinnig?

Was kann mir Felsenheimer noch sagen? „Regel Nummer eins: Keine Anleihen kaufen, die nach argentinischem Recht aufgelegt wurden.“ Solche mit Gerichtsstand in London oder New York bieten höhere Chancen, doch noch an sein Geld zu kommen. Das war auch bei Griechenland-Anleihen so. Manche internationalen Papiere wurden bedient, während die nationalen ausfielen. Hedgefonds kamen teilweise zu 20 Prozent an Griechenland-Bonds und konnten ihren Einsatz fast verfünffachen. Argentinische Anleihen in Dollar oder Euro sind fast alle nach ausländischem Recht aufgelegt. Das passt also.