Bitbond STO Das erste Wertpapier in der Blockchain

Die Versprechen der Datenbank-Technologie Blockchain klingen gigantisch: ganze Branchen sollen revolutioniert werden, weil Mittelsmänner überflüssig werden. Nur in die Praxis ließen sich diese Versprechen bislang kaum umsetzen. Zwar werkeln Unternehmen in aller Welt an Blockchain-Projekten. Über die Pilotphase sind sie aber bislang nicht hinausgekommen. Und das, obwohl die Ur-Blockchain, die als Datenbank für die Kryptowährung Bitcoin dient, in diesem Jahr bereits zehnjähriges Jubiläum feiert.