Bitbond STO Das erste Wertpapier in der Blockchain

Dieser Gewinn berechnet sich aus den Erträgen, die Bitbond Finance mit den Unternehmenskrediten erzielt.



Anleger können zwar per Banküberweisung Anleihen erwerben. Die Zinsen werden ihnen jedoch ausschließlich in Stellar Lumens gezahlt, der digitalen Münze der Stellar Blockchain.



Nach Ende der Zeichnungsfrist im Mai erhalten sie darüber auch ihre digitale Anleihe, den Bitbond-Token BB1. Erstellt direkt von Bitbond, und ausgeliefert in einer digitalen Geldbörse, der Wallet. Wer bereits eigene Stellar-Wallets besitzt, können diese ebenfalls nutzen. Albrecht betont: „Wir verwahren die Münzen nicht während der zehnjährigen Laufzeit.“ Anleger müssen sich nach der Emission also - anders als vom Kapitalmarkt gewohnt - selbst um die Aufbewahrung der Papiere kümmern.