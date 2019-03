Bitbond STO Das erste Wertpapier in der Blockchain

Anbieter: Luno (ehemals Bit-X)

Volumen (gehandelte Bitcoins über 2 Jahre): 2.437.606

Spanne zwischen An- und Verkaufskurs: 1,88 %

Gebühr pro Trade¹: 0,0–0,25 %

Betreiber/Sitz: Luno/ Singapur

Marktanteil am globalen Bitcoin Handel²: 2,4 %

Handelbare Währungspaare: 6

Einschätzung: führender Anbieter in Südafrika; Handel in Euro hat nur einen geringen Anteil am Gesamtvolumen auf der Plattform

¹für Ordergrößen von Privatanlegern

²der vergangenen zwei Jahre