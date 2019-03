Bitbond STO Das erste Wertpapier in der Blockchain

Denn ein Nachteil digitaler Verträge in der Blockchain: Sind sie einmal programmiert, führen sie Funktionen, wie etwa die Auszahlung der Zinsen an die Anleger, zwar automatisch aus. Sie lassen sich nachträglich aber auch nicht mehr ändern. Bei einem Fehler im Programmcode, könnten Zahlungen „nicht vollständig ausgeführt werden und/oder von der Emittentin geschuldete Zahlungen verloren gehen“ so das Wertpapierprospekt weiter.



Gründer Albrecht macht aus dem Risiko seiner Anleihen kein Geheimnis: „Es sind keine Staatsanleihen“, sagt er, und ergänzt: „Natürlich investieren Anleger in Papiere aus dem High-Yield-Bereich.“ Also: spekulative Anlagen. Den variablen Zinssatz eingerechnet, schätzt Albrecht, dass Anleger eine Rendite von rund sieben Prozent pro Jahr erzielen dürften.