Bitcoin-ETF „Woche der Wahrheit“: Jetzt entscheidet sich für den Bitcoin alles

Schon seit ihrer Erschaffung haftet an Kryptowährungen ein Schmuddelimage. Weil Transaktionen schwerer nachzuvollziehen sind, nutzen auch Kriminelle die Cyberdevisen beispielsweise für Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Lange haben Anleger und institutionelle Investoren die Finger von ihnen gelassen. Nun aber befinden sich Bitcoin und Co. auf dem Weg in den Investmentmainstream. Ein Bitcoin-ETF dürfte diese Entwicklung beschleunigen, weil er zusätzliches Vertrauen schafft. "Eine Lancierung eines Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden hätte Signalwirkung für den ganzen Globus. Dies wäre der Dosenöffner für die Mainstream-Akzeptanz. Bitcoin und Co wären dann schwarz auf weiß salonfähig", sagt Analyst Emden.