Es ist erst wenige Wochen her, dass der Terra-Crash den gesamten Kryptomarkt ins Wanken brachte. Der Stablecoin TerrasUSD hatte seine Bindung an den US-Dollar verloren. Stablecoins sollen eigentlich eins zu eins an den Wert eines anderen Vermögenswerts gekoppelt sein. Der Terra-Crash kratzte am Vertrauen des kompletten Kryptomarktes.